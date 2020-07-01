РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 1 июл. Исполняющий полномочия главы городского округа Щелково Андрей Булгаков проголосовал вместе со своим сыном Евгением по поправкам в Конституцию РФ на участке №3413 в школе №4, передает корреспондент «РИАМО в Щелкове».

В среду проходит общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ, ранее избиратели могли проголосовать с 25 по 30 июня.

«Для меня это первое голосование, но я считаю крайне важным внести свой вклад в этот исторический момент. Проголосовал и всех призываю <...> выразить свое мнение», - сказал Булгаков.

На данный момент в муниципалитете работают 123 избирательных участка, где можно сделать свой выбор. Голосование продлится до 20:00.

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