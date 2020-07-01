РИАМО - 1 июл. В среду, по данным на 15:00, в ситуационный центр Общественной палаты Московской области поступило около двух тысяч обращений, сообщил журналистам руководитель ситуационного центра Общественной палаты Московской области Петр Ульянов.

«На 15:00 1 июля к нам поступило порядка двух тысяч обращений-сообщений от наших муниципальных общественных палат наших городских округов о результатах наблюдения непосредственно на избирательных участках», - рассказал Ульянов.

По его словам, серьезных нарушений, которые существенным образом могли бы повлиять на ход голосования по поправкам в Конституцию РФ в регионе, на данный момент не выявлено.

1 июля – основой и заключительный день голосования по поправкам в Конституцию РФ. Отдать свой голос на участках Подмосковья можно до 20:00.

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