РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 1 июл. Почти 128 тысяч жителей подмосковного Красногорска отдали свои голоса по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ по состоянию на 16:00 среды, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.



«По данным Территориальной избирательной комиссии горокруга Красногорск, на 16:00 в муниципалитете явка составила 70%. По внесению изменений в Конституцию РФ проголосовало 127 960 красногорцев», - говорится в сообщении.



По состоянию на 14:00 среды, явка в округе составляла 66,12%. На тот момент проголосовали 120 288 человек.

Голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию проходит в России с 25 июня. В среду проходит общероссийский день голосования, он объявлен нерабочим днем.

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