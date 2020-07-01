РИАМО (МЫТИЩИ) - 1 июл. На территории городского округа Мытищи за минувшие сутки выявили четыре новых случая коронавирусной инфекции, всего в округе 1 837 подтвержденных случаев заражения, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за минувшие сутки выявили 306 новых случаев коронавируса.

«Всего в Московской области зафиксировано 57 876 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 911 заболевших. Выздоровели и выписались 36 052 человека. В городском округе Мытищи выявили 1837 случаев заболевания», - говорится в сообщении.

30 июня количество подтвержденных случаев коронавируса в округе составляло 1 833.

В Подмосковье по вопросам коронавируса работает горячая линия: 8(800)550-50-30. Всем жителям региона нужно обязательно носить медицинские маски в общественных местах.

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Текстовая трансляция

1 ИЮЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Свыше 503 тыс человек умерли в мире после заражения коронавирусом. За все время в мире заразились коронавирусом свыше 10,1 миллиона человек.

- За сутки в России зарегистрировали 6 556 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 306 больных.В Москве - 611.

- 812 человек вылечились от коронавируса в Подмосковье. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 36 052 заболевших.

- Еще 1796 пациентов выздоровели в Москве после соответствующего лечения от коронавируса. Всего в столице избавились от инфекции 152 193 человека.

- В Москве скончались 35 человек с коронавирусом. Общее число жертс Covid-19 в столице составило 3831 пациентов