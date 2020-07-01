РИАМО (БАЛАШИХА) - 1 июл. Пожарные ликвидировали возгорание сразу нескольких квартир в доме №37 в микрорайоне 1 Мая подмосковной Балашихи, пострадавших нет, сообщается в Instagram-аккаунте микрорайона 1 Мая.

Ранее в социальных сетях жители стали размещать фото пожара, произошедшего в 13:30 в одной из квартир в подъезде №4 дома №37 в микрорайоне 1 Мая. На кадрах видно, как пламя перекинулось сразу на несколько квартир. На место выехали пожарные городского округа.

«Пожар потушили! Пострадавших нет», - говорится в сообщении.

Обстоятельства произошедшего выясняются. По предварительной информации, произошло короткое замыкание.