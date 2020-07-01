РИАМО - 1 июл. Депутат совета депутатов Долгопрудного Борис Надеждин проголосовал по поправкам в Конституцию РФ на избирательном участке в муниципалитете.

«Я нахожу выборы очень интересными, вы знаете, я живу на свете уже 60 лет почти. И раз в 30 лет у человека есть возможность проголосовать по поправкам в Конституцию. Я всех агитирую прийти на участки», - сказал Надеждин.

Он также отметил, что не видел никаких признаков фальсификации голосования. По его словам, на голосовании всегда есть какие-то мелкие нарушения.

Проголосовать по поправкам в Конституцию РФ можно в среду до 20:00. В Московской области открыты свыше 4,1 тысячи основных избирательных участков и порядка 1,5 тысяч мест для голосования на улице.

Что нужно знать о голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Московском регионе>>