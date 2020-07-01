РИАМО (МЫТИЩИ) - 1 июл. Представители «Молодой Гвардии» городского округа Мытищи информируют жителей о том, как получить выплаты семьям с детьми, сообщается в Instagram-аккаунте МГЕР Мытищ.

«Мытищинские молодогвардейцы продолжают раздавать продуктовые наборы для многодетных семей, а также информировать, как получить выплаты «Мера поддержки семей с детьми» не выходя из дома», - говорится в сообщении.

Для удобства на всех коробках активисты прикрепили памятки.