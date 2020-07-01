РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 1 июл. В воздухе в районе сильного пожара в подмосковном Красногорске не выявили превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ, сообщил временно исполняющий обязанности заместителя начальника Главного управления МЧС по государственной противопожарной службе полковник внутренней службы Алексей Логинов.

В среду в 13:51 поступило сообщение о пожаре на улице Центральной в деревне Гольево городского округа Красногорск. В момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений происходило открытое горение твердых коммунальных отходов на открытой площадке. Пожару был объявлен повышенный, второй ранг сложности.

«Принятыми мерами в 15:18 пожар был локализован на площади 2,2 тысячи квадратных метров. Произвели замеры воздуха, по предварительной информации, превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ не выявлено», - сказал Логинов.

Он добавил, что на месте задействована группировка из 21 единицы техники и 65 человек личного состава.

«Сил и средств на месте пожара достаточно, в настоящее время проводятся работы по его ликвидации задействованием инженерной техники», - подчеркнул Логинов.