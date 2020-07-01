РИАМО – 1 июл. Внесение поправок в Конституцию России одобряют 70,04% проголосовавших по итогам обработки 2,68% протоколов УИК, соответствующая информация появилась на экране в инфоцентре ЦИК.

Голосование по поправкам к Конституции проходит с 25 июня и завершится в среду.

Ход голосования контролируют более 526 тысяч наблюдателей.

С 25 июня по 30 июня в Москве и Нижегородской области проходило электронное голосование по поправкам.

Что нужно знать о голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Московском регионе>>