РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 июл. В Подольске приобрели свыше 208 тысяч медицинских масок, предназначенных для обеспечения безопасности во время голосования избирателей по поправкам в Конституцию РФ, сообщил «РИАМО в Подольске» председатель территориальной избирательной комиссии Подольска Игорь Москаленко.

В среду проходит общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ, ранее избиратели могли проголосовать с 25 по 30 июня. Впервые голосование проводилось вне помещений и на дому для всех желающих на протяжении нескольких дней, а также избирателям выдавались средства индивидуальной защиты, ручки, соблюдались все необходимые требования эпидбезопасности.

«Для обеспечения безопасности избирателей во время выборов, которые начались 25 июня и заканчиваются в среду, было приобретено 79 тысяч пакетов для голосования на дому, в них вошли бюллетени, ручка и все необходимое. Также было приобретено свыше 208 тысяч медицинских масок, которые выдаются избирателям на участках голосования», - сказал Москаленко.

Он отметил, что также было приобретено около 8 тысяч халатов и множество дезинфицирующих средств.