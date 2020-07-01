РИАМО - 1 июл. В настоящее время в Подмосковье на избирательных участках по голосованию по поправкам в Конституцию РФ работают свыше 27 тысяч наблюдателей от Общественной палаты региона, сообщила в среду журналистам руководитель рабочей группы по мониторингу за проведением выборных кампаний и защите избирательных прав граждан ОП Московской области Татьяна Дмитриева.

«Сегодня общественных наблюдателей от Общественной палаты Московской области на этих участках порядка 27 760 человек», - сказала Дмитриева.

Она напомнила, что в регионе работают 4134 избирательных участка.

Председатель Общественной палаты Ленинского городского округа Григорий Авдеев добавил, что голосование организовано на высочайшем уровне.

«Никаких нарушений, замечаний вообще не возникает», - подчеркнул Авдеев.

В среду проголосовать можно до 20:00.

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