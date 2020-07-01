РИАМО (МЫТИЩИ) - 1 июл. Бассейны «Бригантина» и «Дельфин» в городском округе Мытищи возобновят работу в начале июля, сообщается в Instagram-аккаунте управления по физической культуре и спорту администрации муниципалитета.

«МБУ «СШОР по плаванию» возобновляет работу спортивных объектов для проведения сеансов оздоровительного плавания и индивидуальных занятий. Со 2 июля откроет свои двери ФОК с бассейном «Дельфин». С 4 июля - бассейн «Бригантина», - говорится в сообщении.

Работа бассейнов будет осуществляться с ограничениями, установленными органами государственной власти: допуск на объект будет осуществляться при наличии средств индивидуальной защиты; на входе всем посетителям обязательно измерят температуру бесконтактным способом. Вход будет осуществляться по предварительной записи с учетом ограничения максимальной загрузки в 12 человек на сеанс, чтобы возможно было соблюдать социальную дистанцию.

«В холле вы сможете обработать руки антисептиком. Во всех помещениях будут осуществляться необходимые профилактические мероприятия. Для посещения бассейнов взрослым понадобится справка об отсутствии противопоказаний к посещению бассейна, а детям до 14 лет - справка от педиатра о допуске в бассейн с анализом на энтеробиоз», - отмечается в сообщении.

Телефоны для записи: «Дельфин» - 8(495)585-15-91; «Бригантина» - 8(495)926-07-21.