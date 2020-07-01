РИАМО – 1 июл. Явка на голосовании по вопросу внесения поправок в Конституцию России по состоянию на 16:27 составила 62,69%, соответствующая информация появилась на экране в инфоцентре ЦИК.

Голосование по поправкам к Конституции началось в России 25 июня, среда – заключительный день голосования.

Ранее президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Конституцию обновят только в том случае, если граждане поддержат поправки.

«Обновленный текст Конституции, все предложенные поправки вступят в силу только при вашем одобрении, при вашей поддержке», - отмечал Путин, обращаясь к россиянам.

Что нужно знать о голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Московском регионе>>