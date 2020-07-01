РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 июл. Незначительные эксцессы произошли на нескольких избирательных участках Подольска в среду, в целом, голосование проходит спокойно и в штатном режиме, сообщил «РИАМО в Подольске» председатель территориальной избирательной комиссии Подольска Игорь Москаленко.

В среду проходит общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ, ранее избиратели могли проголосовать с 25 по 30 июня.

«На данный момент голосование проходит спокойно и организованно. На некоторых участках были эксцессы. Так, на одном участке член комиссии дал избирателю расписаться, а он по ошибке расписался за другого человека. Пришлось разбираться участковой комиссии, но все выяснили и дали избирателю возможность проголосовать. Только что еще с одного участка сообщили, что избиратель отказался надевать средства индивидуальной защиты. Когда комиссия потребовала выполнить требования он развернулся и ушел. В целом, на 16:00 голосование проходит штатно и спокойно. У избирателей остается 4 часа, чтобы сделать свой выбор», - сказал Москаленко.

Он отметил, что в течение дня в территориальную избирательную комиссию округа поступало много звонков. В основном жители узнавали свои участки для голосования.

«Все в штатном режиме, никаких особых и серьезных нарушений на данный момент нет», - заключил он.