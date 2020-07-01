РИАМО – 1 июл. Глава ЦИК Элла Памфилова призвала решать конфликты на голосовании по Конституции РФ мирным путем и без привлечения сотрудников правоохранительных органов, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Если вдруг кто-то из наблюдателей начнет вести себя неподобающим образом, препятствовать голосованию, то хотелось бы, чтобы другие наблюдатели утихомирили своего коллегу. Хотелось бы решать проблемы мирно, чтобы не привлекать сотрудников правоохранительных органов. Давайте там, где можно, обходиться без грубости», — подчеркнула Памфилова.

Также глава ЦИК заметила, что профессионального провокатора «бесполезно увещевать».

Голосование по поправкам в Конституцию стартовало 25 июня. Среда – основной и заключительный день голосования.