РИАМО - 1 июл. Лидерами по количеству жителей, принявших участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Подмосковье на 15:00, стали Орехово-Зуево, Химки и Рошаль, сообщил журналистам в среду председатель Мособлизбиркома Илья Березкин.

«Мы видим, что практически все наши муниципалитеты перешли порог в 60% за редким исключением. <...> У нас вперед сейчас вышли такие муниципалитеты, как Орехово-Зуево, Химки, Рошаль, Краснознаменск, Щелково, Балашиха, Дмитров», - сказал Березкин.

Он добавил, что, по данным на 15:00 среды, явка по Московской области составила 69,45%, что составляет более 4 миллионов человек.

«По сравнению с явкой, которая у нас была на 12:00, в регионе прибавилось практически на 4%», - добавил Березкин.

Он также отметил, что на горячую линию Избирательной комиссии Московской области на данный момент поступило 213 сообщений. В основном они касаются вопросов проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ.

Голосование по поправкам к Конституции началось 25 июня. Среда – заключительный день голосования.

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