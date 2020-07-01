РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 июл. В Подольском роддоме врачи успешно провели две лапароскопические операции женщинам по удалению миомы и при внематочной беременности, сообщается в группе «Подольский роддом» в соцсети «ВКонтакте».

В Подольском родильном доме в отделении гинекологии активно используется современное оборудование, в том числе эндоскопические стойки немецкого производства.

«Командой докторов первого гинекологического отделения выполнено лапароскопическое удаление узла миомы у нерожавшей 32-х летней женщины. Гинекологи сохранили молодой пациентке репродуктивную функцию. И теперь уже будем ждать и надеяться на благополучную беременность!» - говорится в сообщении.

Во второе гинекологическое отделение поступила пациентка 36 лет, уже имеющая ребенка. При поступлении жаловалась на боли и кровянистые выделения из половых путей. Врачи заподозрили внематочную беременность, которая подтвердилась при УЗИ. Ей выполнили лапароскопическую операцию. За 15 минут доктора вернули пациентке здоровье.