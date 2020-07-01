РИАМО - 1 июл. Все избирательные участки на голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Подмосковье оборудованы для людей с ограниченными возможностями, за время голосования по этому поводу не поступило ни одной жалобы, сообщил депутат Мособлдумы, зампредседателя комитета по охране здоровья, труда и социальной политики Владимир Вшивцев.

«Доступность на участке дает возможность проголосовать инвалидам или на участке, или на дому. До каждого информация была доведена через региональные организации или органы самоуправления. Ни одной жалобы или замечания на участках не было», - сказал Вшивцев.

Он добавил, что при организации голосования для людей с ограниченными возможностями возникали некоторые трудности. Например, пришлось отказаться от шрифта Брайля, так как не всегда возможно правильно прочитать написанное через надетые перчатки.

Голосование по поправкам в Конституцию стартовало 25 июня. Среда – основной и заключительный день голосования. Избирательные участки будут работать до 20:00.

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