РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 июл. В парке имени Виктора Талалихина в подмосковном Подольске 2 июля состоится бесплатная тренировка по скандинавской ходьбе, сообщается в группе «Парк культуры и отдыха имени В.Талалихина Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Друзья, 2 июля в 10:00 в парке пройдет бесплатное занятие по скандинавской ходьбе для всех желающих. Перед занятием всегда проходит комплексная разминка с элементами адаптивной физкультуры под руководством профессионального тренера. Мероприятие проходит с соблюдением мер безопасности. В 10:00 встречаемся у входа в парк!» - говорится в сообщении.

Занятие проведет тренер-преподаватель по скандинавской ходьбе и адаптивной физкультуре Владимир Васильев. Телефон для справок: 8 (964) 511-68-33.