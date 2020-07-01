РИАМО - 1 июл. По состоянию на 16:14 среды явка на голосовании по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ по Москве составила 49,99%, соответствующую информацию ЦИК разместил на экране в своем инфоцентре.

Голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию стартовало в России 25 июня. В этот день открылись «классические» избирательные участки и пункты голосования на улице. Также гражданам доступно голосование на дому.

Кроме того, с 25 по 30 июня прошло голосование в дистанционном электронном формате. Эксперимент провели в Москве и Нижегородской области.