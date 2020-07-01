РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 июл. В подмосковном Подольске в ходе благотворительного марафона православные волонтеры собрали 100 тысяч рублей для трехлетней жительницы Подольска Полины Кузнецовой, которой требуется операция по восстановлению ушных раковин, сообщается в группе «Добрый июнь» благотворительный онлайн марафон» в соцсети «ВКонтакте».

Подошел к концу благотворительный онлайн марафон «Добрый июнь», который длился месяц. Дети и взрослые посвятили трехлетней Полине Кузнецовой, которая не слышит, песни и стихи, рисунки и цветы из пластилина. Провели флешмоб и собрали для нее средства на благотворительной «Ярмарке добрых мастеров». Девочке предстоит операция, которая позволит обрести слух и здоровую полноценную жизнь.

«За месяц на специально открытый для этой цели счет собрали 100 тысяч рублей, которые поступили от 75 человек и одной организации. Эта сумма не покрывает стоимости операции, но приближает девочку к тому дню, когда она услышит этот мир. Стоимость операции, согласно счету от клиники - 80 тысяч долларов. Самое главное, что за этот добрый месяц многие люди узнали историю Полины и поделились на своих страничках записями нашего онлайн марафона «Добрый июнь», - говорится в сообщении.

Участников конкурса и всех желающих пригласили на ежегодный фестиваль «Православная семья», где в торжественной обстановке объявят победителей во всех номинациях и вручат призы. Там же можно будет встретиться с девочкой и ее родителями. Фестиваль «Православная семья» состоится 12 июля в селе Сынково на территории храма Иоанна Богослова.

Организаторы считают, что благодаря марафону в сети появилось много маленьких горящих огоньков надежды. Их увидят добрые неравнодушные люди, которые помогут девочке услышать мир, и когда-нибудь она сможет открыть и услышать все записи и видеоролики, которые опубликовали специально для нее. И порадоваться тому, какие чудесные добрые люди воплотили ее мечту в жизнь.

Более 110 человек приняли участие в благотворительном флешмобе #услышь_меня_Полина. Более 100 работ представили в конкурсной программе во всех номинациях - вокал, художественное слово, рисунки и прикладное творчество. Более 100 лотов разместили на благотворительной «Ярмарке добрых мастеров». Сотни людей сопереживали, делали репосты записей и делились информацией.

Кузнецова родилась 13 августа 2016 года. У нее врожденная аномалия развития ушей. Операция позволит открыть слуховые проходы, сформировать барабанные перепонки, реконструировать ушные раковины.