РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 июл. Жители подмосковных Люберец могут проверить свою цифровую грамотность на портале «Добродел», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Жители городского округа Люберцы могут принять участие в онлайн-опросе «Цифровая грамотность жителей Московской области», который проходит на портале «Добродел» с 1 по 31 июля. В ходе опроса жители Люберец смогут оставить свое мнение о предпочтениях при использовании цифровых технологий», - говорится в сообщении.

Полученные данные будут использованы для организации дальнейшей работы по повышению уровня цифровой грамотности жителей Московской области.

Пройти опрос можно по ссылке.