РИАМО - 1 июл. Трех человек спасли днем в среду при тушении пожара в квартире в Валдайском проезде в Москве, двое спасенных – дети, сообщается на сайте ГУ МЧС России по столице.

«Оперативно прибывшими пожарно-спасательными подразделениями было установлено, что из окна четвертого этажа наблюдается черный дым», - говорится в сообщении.

Пожар был ликвидирован. Происходило горение личных вещей и мебели на площади 15 квадратных метров.

На момент ликвидации пожара сведений о пострадавших не поступало.

На тушении пожара были задействованы 34 человека и девять единиц техники.