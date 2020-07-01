РИАМО - 1 июл. Российский космонавт Олег Кононенко принял участие в голосовании по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в подмосковном Королеве.

«Особенность нынешнего голосования в том, что оно не политическое. Мы не выбираем депутатов, мы не выбираем партии. Мы выражаем свое волеизъявление по поправкам в Конституцию», - сказал Кононенко.

По его словам, вопрос о поправках касается каждого без исключения жителя страны. Поэтому необходимо вне зависимости от политических пристрастий выразить свое мнение на избирательном участке.

Голосование по поправкам в Конституцию стартовало 25 июня. Среда – основной и заключительный день голосования.

Всего в Московской области насчитывается более 5,8 миллиона участников голосования. По состоянию на 15:00 среды в регионе проголосовали более 4 миллионов человек, явка составила 69,45%.