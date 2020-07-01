РИАМО - 1 июл. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать доследственную проверку после нападения экс-сотрудника прокуратуры на полицейского в Москве, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
По данным СМИ, инцидент произошел 30 июня вечером на 2-й Филевской улице.
«Мужчина, представившийся сотрудником Генеральной прокуратуры РФ, был остановлен полицией за нарушение общественного порядка < …>, а затем доставлен в отделение полиции, где применил насилие в отношении полицейского», - говорится в сообщении .
Глава ведомства поручил тщательно проверить все обстоятельства произошедшего, дать принципиальную оценку действиям нападавшего.
Ситуацию поставят на контроль в центральном аппарате.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии