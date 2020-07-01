РИАМО - 1 июл. Больше всего случаев заражения коронавирусом за сутки в Подмосковье выявили в Красногорске (21), за ним следуют Орехово-Зуево (17) и Сергиев Посад (16), всего за сутки в Подмосковье подтвердили Covid‑19 у 306 человек, сообщает региональный оперативный штаб по ситуации с коронавирусной инфекцией.

По 16 новых случаев инфекции выявили в Ленинском округе и Подольске, 14 – в Химках, 13 – в Королеве, 12 – в Павловском Посаде, по 11 – в Домодедове и Серпухове, 10 – в Одинцове.

В Жуковском выявили девять новых случаев Covid-19, по восемь - в Балашихе, Фрязине и Клину, по семь – в Богородском округе, Щелкове, Шатуре, Ступине, Люберцах и Солнечногорске, по шесть – в Долгопрудном и Наро-Фоминске, по пять – в Ивантеевке, Чехове, Пушкине и Озерах, по четыре – в Мытищах, Раменском, Дубне, Электростали, Воскресенске.

Три новых случая коронавируса подтвердили в Дмитрове, по два – в Дзержинском, Лыткарине, Истре, Краснознаменске, Лобне, Электрогорске, по одному – в Талдоме, Бронницах, Егорьевске, Кашире, Котельниках, Луховицах, Реутове, Рошали, Рузе.

В остальных городских округах Московской области не выявили ни одного нового случая Covid-19 за сутки.

Жителям региона рекомендуют вызывать врача при любых проявлениях простуды.

По вопросам коронавирусной инфекции можно обратиться на телефон горячей линии: 8-800-550-50-30.

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Текстовая трансляция

1 ИЮЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Свыше 503 тыс человек умерли в мире после заражения коронавирусом. За все время в мире заразились коронавирусом свыше 10,1 миллиона человек.

- За сутки в России зарегистрировали 6 556 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 306 больных.В Москве - 611.

- 812 человек вылечились от коронавируса в Подмосковье. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 36 052 заболевших.

- Еще 1796 пациентов выздоровели в Москве после соответствующего лечения от коронавируса. Всего в столице избавились от инфекции 152 193 человека.

- В Москве скончались 35 человек с коронавирусом. Общее число жертс Covid-19 в столице составило 3831 пациентов