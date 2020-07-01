РИАМО (БАЛАШИХА) – 1 июл. В Балашихе за минувшие сутки выявили восемь новых случаев коронавирусной инфекции, общее число инфицированных в округе составляет 1 581 человек, сообщает областной оперштаб по коронавирусу.

В Подмосковье за сутки зафиксировали 306 новых случаев заражения Covid-19.

«На данный момент в Московской области зарегистрировали 57 876 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 36 052 человека выписали домой из стационаров, 911 скончались из-за развившихся осложнений. Всего 1 581 случай заболевания зафиксирован в Балашихе», – говорится в сообщении.

В Подмосковье работает горячая линия по коронавирусу 8(800)550-50-30. Специалисты могут ответить на все интересующие вопросы.

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Текстовая трансляция

1 ИЮЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Свыше 503 тыс человек умерли в мире после заражения коронавирусом. За все время в мире заразились коронавирусом свыше 10,1 миллиона человек.

- За сутки в России зарегистрировали 6 556 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 306 больных.В Москве - 611.

- 812 человек вылечились от коронавируса в Подмосковье. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 36 052 заболевших.

- Еще 1796 пациентов выздоровели в Москве после соответствующего лечения от коронавируса. Всего в столице избавились от инфекции 152 193 человека.

- В Москве скончались 35 человек с коронавирусом. Общее число жертс Covid-19 в столице составило 3831 пациентов