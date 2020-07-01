РИАМО – 1 июл. Председатель ЦИК России Элла Памфилова рассказала, что Центризбирком не обнаружил жалоб от членов территориальных избирательных комиссий Московского региона, которым якобы отказывали в просьбе показать акты о количестве участников голосования, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Хочу обратиться к «Открытым медиа». Если у них есть фамилии конкретных членов ТИК, которым сведения не дают, пусть направят нам», - сказала Памфилова.

Председатель ЦИК отметила, что накануне лично проверила и убедилась, что нет ни одной жалобы от тех, кто упоминался в сообщении.

«Они ссылаются на карту нарушений, но это для нас не очень серьезно в данной ситуации, мы уже видели, какие там бывают казусы. Почему они к нам не обратились? Или нет претензий, или нет людей, или у них какие-то непонятные цели», - добавила Памфилова.

Голосование по поправкам в Конституцию стартовало 25 июня. Среда – основной и заключительный день голосования.

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