РИАМО (БАЛАШИХА) - 1 июл. Мониторинговая группа Общественной палаты Московской области вместе с председателем городской Общественной палаты Еленой Жаровой проверила ход голосования по поправкам в Конституцию на избирательных участках в Балашихе, нарушений выявлено не было, сообщается на странице администрации муниципалитета «ВКонтакте».

Мониторинговая группа предназначена для разрешения проблем у избирателей или наблюдателей, если они возникают. Ее члены разъясняют права и обязанности каждого для того, чтобы не был нарушен избирательный процесс.

«Общественники посмотрели, как соблюдаются требования Роспотребнадзора - разделение входов и выходов на УИКах, соблюдение социальной дистанции, наличие защитных масок, перчаток и одноразовых ручек для голосующих, а также проверили работу членов комиссии и наблюдателей», - говорится в сообщении.

Мониторинговая группа Общественной палаты Московской области проверила более 100 УИКов в Балашихе. Серьезных нарушений выявлено не было, технические устранялись сразу же на месте.

Если возникли вопросы по проведению голосования, можно обратиться на горячую линию Общественной палаты Балашихи по номеру телефона: 8(925)591-40-33.

В среду проходит общероссийский день голосования по вопросу внесения поправок в Конституцию. До 20:00 работают участковые избирательные комиссии.

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