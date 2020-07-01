РИАМО - 1 июл. На 15 часов среды явка на голосовании по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ в Подмосковье составила 69,45%, говорится в сообщении информационного центра Мособлизбиркома.
«Явка участников на 15:00 - 69,45%», - говорится в сообщении.
По состоянию на 15:00 в Подмосковье проголосовали 4 013 887 человек.
Голосование по поправкам в Конституцию стартовало 25 июня. Среда – основной и заключительный день голосования.
Всего в Московской области насчитывается более 5,8 миллиона участников голосования.
Что нужно знать о голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Московском регионе>>
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