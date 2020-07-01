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Пелагия Тихонова
В среду 1 июля – основной и последний день общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ. Избиратели могли отдать свой голос в течение недели – с 25 июня по 1 июля.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
В Москве открыто более 3,6 тысячи стационарных избирательных участков, которые работают с 8:00 до 20:00. Также работают выездные участки голосования во дворах.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
На участках для голосования соблюдаются санитарные требования против коронавируса: измеряется температура, выдаются средства индивидуальной защиты (маски и перчатки), одноразовые ручки, установлены санитайзеры.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Также в целях безопасности голосующим необязательно давать свой паспорт в руки членам УИК – его можно показать, приспустив маску.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
В бюллетене для голосования всего один вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?» Избирателю следует поставить любой знак в квадрате справа. Вариантов ответа два – «Да» или «Нет».
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
С 25 по 30 июня москвичи смогли проголосовать по поправкам в режиме онлайн. Электронное голосование проходило на портале www.2020og.ru
. Оно завершилось вечером во вторник, 30 июня.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
В онлайн-голосовании принял участие мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что это комфортно и надежно.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
По данным на 10.00 среды, общая явка избирателей в Москве составила 45,3%, включая электронное и обычное голосование. В Подмосковье к полудню проголосовали более 64% жителей.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
При этом отмечается высокая явка на онлайн-голосовании – порядка 90%. Помимо москвичей, дистанционно голосовали жители Нижегородской области. Результаты онлайн‑голосования по поправкам в Конституцию станут известны в 21:30.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Кроме того, все желающие могут проголосовать дома до 1 июля включительно. Для этого достаточно подать заявку через Госуслуги или позвонить в свой УИК. Члены комиссии придут домой с переносной урной.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
На фото: Лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов на голосовании по поправкам в Конституцию в Москве
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