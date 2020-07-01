РИАМО – 1 июл. Известный российский певец Николай Басков принял участие в голосовании по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ, сообщает Nation News.

В основной день голосования Басков сделал пост в социальной сети Instagram.

«Исполнитель сфотографировался на фоне баннера и спросил у подписчиков, проявили ли они свою гражданскую ответственность», - говорится в сообщении.

Большинство подписчиков ответили артисту, что тоже исполнили свой гражданский долг.

Голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию стартовало в России 25 июня. В этот день открылись «классические» избирательные участки и пункты голосования на улице. Также гражданам доступно голосование на дому.

Кроме того, с 25 по 30 июня прошло голосование в дистанционном электронном формате. Эксперимент провели в Москве и Нижегородской области.

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