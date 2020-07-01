РИАМО (БАЛАШИХА) - 1 июл. Член президиума регионального политсовета партии «Единая Россия», депутат Мособлдумы Линара Самединова отдала свой голос по поправкам в Конституцию РФ на избирательном участке №552, организованном в школе №8 в микрорайоне Кучино Балашихи, говорится в сообщении пресс-службы местного отделения партии «Единая Россия».

Самединова - автор партпроекта «Добрая комната». В его рамках в детских отделениях больниц Подмосковья были оборудованы и открыты специализированные территории для времяпрепровождения маленьких пациентов. Также партиец входит в состав комитета по делам молодежи и спорта Мособлдумы.

«Проголосовать - это важно для каждого гражданина Российской Федерации, потому что Конституцию мы правим далеко не каждый день, и это эпохальное событие. И люди, которые проживают в нашей стране, которые здесь воспитывают своих детей, должны интересоваться, как развивается общество, должны быть с активной жизненной позицией», - сказала Самединова.

Она отметила, что ей очень важен момент, связанный с семьей, со здравоохранением, с целостностью и многонациональностью России.

«Но при этом мы также относимся с пониманием, с уважением к людям, которые исповедуют какую-либо религию, и это все прописано в главном документе нашей страны. И, конечно, очень важно, что в Конституции прописывается молодежная политика, поэтому для меня было принципиально важно проголосовать», - подчеркнула Самединова.

Партиец также осмотрела участок для голосования - то, как соблюдаются меры социальной безопасности. Она особенно отметила хорошую организационную работу всех членов данной избирательной комиссии. На данном участке для голосования используются два комплекса обработки избирательных бюллетеней.

По словам председателя УИКа №552 Габриелы Якимовой, комплексы работают исправно, голосование проходит в штатном режиме. На участке имеются в нужном количестве все необходимые средства индивидуальной защиты. Горожане активно голосуют.

Всего в Балашихе открыто 184 участка для голосования по поправкам в Конституцию страны. Отдать свой голос можно до 20:00.