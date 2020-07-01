РИАМО (МЫТИЩИ) - 1 июл. В среду по состоянию на 13:00 180 человек проголосовали по поправкам в Конституцию РФ на избирательном участке №1654 в лицее №15 городского округа Мытищи, сообщил председатель комиссии по сохранению народных ценностей, развитию туризма и культуры Общественной палаты округа Сергей Егоров.

В среду проходит общероссийский день голосования по вопросу внесения поправок в Конституцию. До 20:00 работают участковые избирательные комиссии.

«Сегодня после 10-11 часов идет сплошной поток людей. На данный момент уже проголосовали 180 человек. 434 человека проголосовали досрочно. Всего 1760 человек прикреплены к этому участку. Порядка 70 человек пришли с открепительными талонами, около 10 человек проголосовали на дому», - сказал Егоров.

Он отметил, что работа участковой комиссии организована хорошо и грамотно.

«В некотором роде эта работа даже героическая, потому что условия достаточно сложные. Очень хорошо организована сама система. Есть отдельный вход, выход. На входе измеряется температура у каждого участника голосования, выдаются перчатки, маски, одноразовые ручки», - добавил Егоров.