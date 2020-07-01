РИАМО - 1 июл. Более 526 тысяч наблюдателей, включая представителей оппозиционных организаций, контролируют процесс голосования по поправкам к Конституции РФ, все наблюдатели за голосованием имеют равные права, сообщает Федеральное агентство новостей.

«У нас, по данным Общественной палаты, контролируют сегодня процесс наблюдения голосования 526 584 наблюдателя — представители общественных организаций, почти двух десятков партий, граждане сами по себе, в том числе все наблюдательские организации, скажем, те, которые позиционируют себя оппозицией», — сказала председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.

Она подчеркнула, что все наблюдатели работают на одно общее дело — обеспечение прав избирателей в России.

Памфилова добавила, что все наблюдатели за голосованием имеют равные права. Также она призвала избегать дискриминации.

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