РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 июл. В подмосковном Подольске в водоеме Южный утонул 56-летний мужчина, водолазы нашли его тело, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пожарной охраны.

«В микрорайоне Южный в одноименном водоеме утонул 56-летний мужчина. 1 июля водолазная группа из шести человек около 11 часов дня нашла его тело», - сказал сотрудник.

Водоем Южный находится на границе с микрорайоном Кутузово возле лесопарка «Елочки». В этом сезоне берега водоема благоустроили, выделили место для ловли рыбы, проложили асфальтовые дорожки. Вблизи пруда есть детские площадки, а также места для переодевания, баки для мусора. Поблизости есть парковка для автотранспорта, различные супермаркеты и точки питания.