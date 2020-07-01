РИАМО - 1 июл. Умершие люди могли попасть в списки участников голосования по поправкам в Конституцию РФ в Москве из-за ошибки в сведениях органов регистрационного учета, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы Мосгоризбиркома.

«Списки составляются на основании сведений органов регистрационного учета, бывают ошибки в сведениях, это естественный рабочий процесс. Иногда избиратель уходит из жизни уже после составления списков. С учетом регламента передачи информации, сведения о фактах смерти в списках актуальны по состоянию на 1 июня», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что для решения этой проблемы существует процедура уточнения списков участников голосования после их составления, которую УИКи проводят вплоть до окончания времени голосования. Это предусмотрено порядком работы со списками, утвержденным ЦИК России.

Голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию стартовало в России 25 июня. В этот день открылись «классические» избирательные участки и пункты голосования на улице. Кроме того, с 25 по 30 июня прошло голосование в дистанционном электронном формате. Эксперимент провели в Москве и Нижегородской области. Также гражданам доступно голосование на дому.