РИАМО - 1 июл. В городском округе Красногорск локализовали пожар в ангаре с покрышками и мусором, по предварительным данным, никто не пострадал, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ГУ МЧС РФ по Московской области.

В среду днем поступило сообщение о пожаре по адресу: городской округ Красногорск, деревня Гольево, улица Центральная, дом 4. По уточненным данным МЧС, пожар произошел в ангаре.

«По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений наблюдалось горение ангара с покрышками и мусором на площади 2,1 тысячи квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет. На место выдвинулась лаборатория для замера ПДК вредных веществ в воздухе», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в 15:18 пожарные локализовали возгорание на площади 2,2 тысячи квадратных метров.

Он добавил, что к тушению пожара привлечен 61 человек и 19 единиц техники, в том числе от МЧС России – 38 человек и 12 единиц техники.