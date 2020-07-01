РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 1 июл. Свыше 120 тысяч жителей подмосковного Красногорска отдали свои голоса по вопросу внесения поправок в Конституцию России по состоянию на 14:00 среды, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«По данным Территориальной избирательной комиссии горокруга Красногорск, на 14:00 среды проголосовали 120 288 человек. Общая явка составила 66,12%», - говорится в сообщении.

По состоянию на 11:00 среды явка в горокруге составляла 59,61%. К тому моменту проголосовали 107 824 человека.

Голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию проходит в России с 25 июня. В среду проходит общероссийский день голосования, он объявлен нерабочим.