РИАМО (БАЛАШИХА) – 1 июл. Депутат Государственной думы РФ Максим Сураев отметил высокую активность жителей Балашихи на голосовании по поправкам в Конституцию на избирательных участках округа, говорится в сообщении пресс службы депутата Мособлдумы Тараса Ефимова.

В среду проходит финальный день общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. Сураев вместе с Ефимовым посетил избирательные участки микрорайонов Керамик и Железнодорожный. Они проверили наличие средств индивидуальной защиты у членов комиссии и индивидуальных наборов для граждан: одноразовых масок, ручек и перчаток.

«Особое внимание в эти дни – нашим ветеранам, пенсионерам, инвалидам, людям, которые находятся на самоизоляции. Избирательной комиссией разработан алгоритм, по которому члены УИКов вместе с наблюдателями в полной защитной экипировке выезжают к «надомнику» и дают возможность выразить свое мнение по поправкам к Конституции. Это важно», – сказал Сураев.

Он отметил высокую активность балашихинцев в общероссийский день голосования и поблагодарил комиссии за выдержку и профессиональную работу.

По словам Ефимова, при голосовании за поправки важен голос каждого. Именно активность граждан на выборах подтверждает легитимность решения и необходимость изменений в основном законе страны.

«Мы объехали шесть УИКов. Нарушений не выявлено. Все участковые комиссии за предыдущие дни голосования основательно подготовились к высокой активности избирателей 1 июля. От момента проверки паспортных данных до отправки бюллетеня через КОИБ (комплекс обработки избирательных бюллетеней – ред.) проходит несколько минут, так что очередей нет», – отметил Ефимов.

В Балашихе участки будут работать до 20:00. Если гражданин не знает номер своего участка – его можно найти на информационном портале http://www.cikrf.ru или уточнить, позвонив в Территориальную избирательную комиссию Балашихи: 8(495)521-97-13. Те, кто по состоянию здоровья не сможет прийти на УИК, могут проголосовать на дому. Для этого необходимо оставить заявку, позвонив на свой избирательный участок.