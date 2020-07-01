РИАМО (МЫТИЩИ) - 1 июл. В среду с 8:00 в территориальном управлении «Федоскино» городского округа Мытищи стартовал завершающий день голосования по поправкам в Конституцию РФ, сообщается в Instagram-аккаунте ТУ «Федоскино».

«С 8:00 в среду по всей территории России стартовал основной решающий день голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Начали свою работу и участки на территории ТУ «Федоскино». Работа организована в строгом соответствии с законом и соблюдением всех мер санитарной безопасности», - говорится в сообщении.

Общая площадь сельских территорий городского округа Мытищи, подведомственных МКУ ТУ «Федоскино», составляет 19 038 гектаров. В их границах располагаются 44 населенных пункта.