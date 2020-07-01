РИАМО – 1 июл. По данным на 15:00 по московскому времени, 73% участников всероссийского голосования одобрили внесение поправок в Конституцию РФ, сообщается в Twitter-аккаунте ЦИК.

Центризбирком запустил счетчик предварительных итогов голосования по стране.

«По состоянию на 15:00 по мск, 73% проголосовавших граждан поддерживают поправки в Конституцию», - говорится в сообщении.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию стартовало 25 июня. Среда – основной и заключительный день голосования.