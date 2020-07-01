РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 1 июл. Сообщения о том, что в Красногорске не проверяют паспорта у голосующих по поправкам в Конституцию, оказались фейком, сообщила уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова.

Семенова посетила несколько участковых избирательных комиссий в подмосковном Красногорске в общероссийский день голосования, в среду.

«Те сигналы, фейковые сигналы, которые мы проверяли на протяжении нескольких дней голосования - не подтвердились, что в Красногорске не проверяют паспорта. Такого быть не может. Паспорт показывается на расстоянии для того, чтобы минимизировать контакты. Безопасность стоит во главе сегодняшних выборов», - сказала Семенова.

Она добавила, что на выборы в Подмосковье зарегистрировались порядка 27 тысяч наблюдателей, они работают на всех избирательных участках в регионе. Кроме того, аппарат омбудсмена совместно с Роспотребнадзором с 22 июня проверяют участки, а также в регионе работают мониторинговые группы.

«У наблюдателей, по большому счету, вопросов нет. Конечно, у нас есть и скандальные истории, без них ни одни выборы не обходятся. На сегодняшний день они разбираются в Избиркоме и непосредственно на местах. В большинстве своем это Химки – такой центр притяжения людей, которые, наверное, настроены на срывы сегодняшнего голосования», - отметила Семенова.

При этом она подчеркнула, что вся организация выборов абсолютно правильная.

«Считаю недопустимым, когда такие провокации касаются безопасности. Приход на участок без масок – это уже активный демарш в сторону здоровья и благополучия граждан. Такие вещи должны быть наказаны. Думаю, что наши правоохранительные органы не пропустят это мимо и будут стараться корректно просить людей уходить с участков, если они не соблюдают нормы безопасности», - добавила Семенова.

По ее словам, главное – не допустить провокаций, которые касаются безопасности жизни и здоровья людей и, конечно, легитимности, прозрачности голосования.

«Сегодня очень ответственный день. Подсчет голосов начнется после 20:00. Думаю, что в ближайшие шесть дней мы будем знать четкий выбор наших граждан по отношению к предложенным поправкам в Конституцию», - сказала Семенова.