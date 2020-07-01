РИАМО - 1 июл. Народный артист РСФСР, генеральный директор концертного зала «Барвиха» Александр Ворошило принял участие в голосовании по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ в Барвихе Одинцовского городского округа.

«Сегодня основной день голосования и поэтому я здесь. Я здесь рядом живу, проезжал много раз. Не терпелось, но я подумал: нет, все-таки пойду первого числа, 1 июля проголосую. Почему вообще иду голосовать - потому что так было и раньше, я ходил на голосование. Я хочу, чтобы мое мнение, мой голос учитывался в жизни страны», - сказал Ворошило.

Общероссийское голосование по поправкам в главный закон страны началось 25 июня и завершится в среду, избирательные участки открыты до 20:00.

В Московской области работают более 4,1 тысячи основных избирательных участков, также организовано порядка 1,5 тысяч мест для голосования на улице.