РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 1 июл. Свыше 3,5 тысячи заключенных в Московской области имеют возможность проголосовать по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ, сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Екатерина Семенова.

Семенова в среду посетила несколько избирательных участков в подмосковном Красногорске. Она отметила высокий уровень организации голосования как в городском округе, так и в регионе в целом.

«Более 3,5 тысячи человек находятся в 10 СИЗО и 2 ПФРСИ (помещениях, функционирующих в режиме следственного изолятора – ред.) в Подмосковье. Это люди, которые голосуют. Вчера я была в Кашире, сегодня заканчивается голосование в Ногинске. Практически все уже проголосовали, отказов нет ни по политическим, ни по религиозным соображениям. Там также все организовано хорошо, на высоком уровне. За долгие годы мы отработали эту историю отлично», – сказала Семенова.

Она добавила, что в регионе 4134 избирательных участка. Также действуют более 30 палаточных избирательных участков.

В среду проходит общероссийский день голосования по вопросу внесения поправок в Конституцию. В Красногорске до 20:00 работают 118 постоянных участковых избирательных комиссий. Также на базе двух предприятий и больницы организовали временные избирательные участки.

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