РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 1 июл. Участки для голосования по поправкам к Конституции РФ в Люберцах находятся под охраной сотрудников МВД и Росгвардии, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Сотрудники полиции и Росгвардии обеспечивают охрану общественного порядка при проведении общероссийского голосования 1 июля. В заключительный день голосования представители правоохранительных органов на избирательных участках дежурят круглосуточно», – говорится в сообщении.

Всего для обеспечения порядка привлечены более 300 полицейских, 90 служащих Росгвардии, около 70 сотрудников частных охранных предприятий и 10 представителей добровольной народной дружины.

Голосование по поправкам в Конституцию стартовало 25 июня. Среда – основной и заключительный день голосования. Проголосовать можно до 20:00.

Участки оборудованы кабинами для голосования, стационарными и переносными урнами для бюллетеней, информационными стендами, системой видеонаблюдения.

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