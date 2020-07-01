РИАМО - 1 июл. Чемпион мира по боксу среди профессионалов Денис Лебедев принял участие в голосовании по вопросу внесения поправок в Конституцию России на избирательном участке в подмосковном Чехове, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

«Я выполнил свой долг для себя, своей семьи и детей», — сказал Лебедев.

Спортсмен также отметил важность соблюдения норм санитарно-эпидемиологической безопасности на избирательном участке.

«Я не вижу какой-то опасности голосования на участке. Все необходимые меры здесь предусмотрены», - добавил Лебедев.

Общероссийское голосование по поправкам в главный закон страны началось 25 июня. Завершится оно в среду, избирательные участки закроются в 20:00.

В Московской области открыты более 4,1 тысячи основных избирательных участков, также работают порядка 1,5 тысяч мест для голосования на улице.