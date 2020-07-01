РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 1 июл. Депутат Московской областной думы Владимир Жук проголосовал по поправкам в Конституцию РФ в Дзержинском, говорится в сообщении пресс-службы парламентария.

«Предложенные изменения вступят в силу, если их одобрят граждане. Это позиция нашего президента – люди должны высказать свое мнение. Поэтому приглашаю всех, кто пока по каким-то причинам остался дома, дойти сегодня до избирательных участков. К тому же в стране объявлен выходной день», – сказал Жук.

Свой голос Жук отдал на избирательном участке №228, расположенном в здании гимназии №4 в Дзержинском.

Парламентарий также добавил, что особое внимание на избирательных участках уделяют безопасности.

«Пришел голосовать – получаешь маску, перчатки, одноразовую ручку. Кабинки без шторок, руки дезинфицируют, обязательно всем избирателям измеряют температуру. Неделя, данная на выбор, помогла избежать скопления людей на участках. Поэтому за безопасность можно точно не переживать», – добавил Жук.

В течение дня Жук, как и другие депутаты Мособлдумы, члены фракции «Единая Россия», будет объезжать избирательные участки в городах округа для контроля за процессом голосования.