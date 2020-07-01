РИАМО - 1 июл. Космонавт, депутат Госдумы Максим Сураев проголосовал в среду по вопросу внесения поправок в Конституцию России на избирательном участке в деревне Ельня Богородского городского округа.

«Вы знаете, я, как никто другой, проведя 335 суток в космосе, могу сказать, насколько огромна наша страна и какой у нее потенциал. Я пришел проголосовать, потому что хочу, чтобы этот потенциал раскрылся», - отметил Сураев.

Он добавил, что космонавт Анатолий Иванишин проголосовал по поправкам прямо с орбиты. Сам Сураев никогда не голосовал в космосе.

В Московской области работают свыше 4,1 тысячи основных избирательных участков, также около 1,5 тысяч мест для голосования организованы на улице.

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