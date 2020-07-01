РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 июл. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска начали обустраивать основание из резиновой крошки на детской площадке на улице Победы, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Климовск на детской площадке вблизи дома №2/18 на улице Победы ведутся работы по обустройству основания из резиновой крошки. Работы планируется завершить до конца текущей недели при благоприятных погодных условиях», - говорится в сообщении.

Ранее на Симферопольской улице во дворе дома №49 у корпусов 4 и 5 обустроили основание для новой детской игровой площадки площадью 450 квадратных метров. Также данные виды работ проведут во дворе дома №1 на улице Советская.